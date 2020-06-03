Advertisements

"بها طعنات".. معاينة جثة الشاب المعثور عليها في الجيزة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:23 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن الشاب المعثور على جثته مقتولا ومقيد بالحبال، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، تبين أنه مصاب بعدة طعنات متفرقة، إحداهم بمنطقة حساسة بجسده.

كانت عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب عشريني العمر، مقتولا ومقيد بالحبال، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب عشريني العمر، بنطاق القسم،

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سائق توك توك، عشريني العمر، مقتولا ومقيد بالحبال.

وبدوره شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

اقرأ أيضا..

كشفت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي بـ"وصلات كهربائية عشوائية"، خاصة بـ"المروحة" السبب في إندلاع النيران داخل عقار سكني بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

وبينت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم جثة الفتاة العشرينية العمر.."روحنا لقينا الجثة متفحمة"، موضحة إلى أن الشقة المندلع بها النيران مساحتها 60 مترا

كانت لقيت فتاة عشرينية العمر مصرعها في حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية، مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار سكني، بشارع أحمد سعيد، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد هذا إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، ومصرع فتاة عشرينية العمر، وتحفظت القوات على جثتها، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طعنات شاب جثة بوابة الفجر الجيزة

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توجيهات مهمة من السيسي بشأن السلامة الصحية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. مهاجم فرنسي على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

لحظات من الرعاب.. تفاصيل إصابة أسرة أحمد فتحي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. تراجع 3 جنيهات في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

العروض تنهال على طريد الزمالك

منذ ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

المعاينة: عطل كهربائي وراء تفحم 19 توك توك بإمبابة

تفحم 19 توكتوك داخل جراج إمبابة.. والنيابة تحقق

المعاينة تكشف سر اندلاع النيران داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

عاجل.. السيطرة على حريق بوحدة سكنية في الطالبية

المطافئ تدفع بتعزيزات إضافية وخزاني مياه لإخماد حريق مصنع أكتوبر

السيطرة على حريق نشب داخل مشتل في مدينة نصر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

06:31 م

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين