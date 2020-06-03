"بتطمن عليهم من الشباك".. رانيا محمود ياسين تعاني بسبب الكورونا

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ذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين أنها تأخذ رأي والدها في جميع أعمالها الفنية قبل البدء بها،وأبرز مثال على ذالك هو آخر اعمالها مسلسلها الرمضاني "فلانتينو" مع الفنان عادل إمام.



وتابعت الفنانة رانيا محمود ياسين حديثها شاكرة في الزعيم عادل إمام وذالك من خلال مداخلة عبر "سكايب" على برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة ".."،قائلة "والدى قال لى العمل مع الزعيم عادل امام يجلب النجاح، مشيرة إلى أن العمل مع عادل إمام يعتبر نجاحا بالرغم من عدم وجود مشاهد مشتركة بينهم".



.وأضافت أنها تقوم بالإطمئنان على والديها من خلال شباك المنزل دون الدخول خوفا من فيروس كورونا المستجد، وأن والدتها لا تدخل أحد المنزل بسبب الكورونا أيضا