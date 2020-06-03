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رئيس وزراء إسبانيا يطالب بالتمديد الأخير لحالة الطوارئ

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:01 م
رئيس وزراء إسبانيا
رئيس وزراء إسبانيا
وكالات
طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الأربعاء، من البرلمان بالموافقة على التمديد السادس والأخير لحالة الطوارئ في البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يوافق النواب على طلبه للتمديد حتى 20 يونيو الجاري، بفضل دعم حزب المواطنين وأحزاب إقليمية أخرى.

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للنواب المحافظين الذين يعتزمون التصويت ضد التمديد: "الفيروس عدو ويجب علينا استخدام السياسة لمحاربته سويا".

وأضاف: "الأسوأ انتهى"، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ ساعدت في احتواء الفيروس.

وأشار سانشيز إلى أن هناك حاجة للاستمرار في الالتزام بالحذر، في الوقت الذي يتم فيه تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس.

ويعارض عدد من الأحزاب تمديد حالة الطوارئ، ويتهمون سانشيز بتدمير اقتصاد البلاد.

وتنص حالة الطوارئ الحالية على أنه لا يمكن للمواطنين مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه، ومن المتوقع أن تبقى حدود البلاد مغلقة حتى الأول من يوليو المقبل.

وكانت إسبانيا من الدول الأكثر تضررا من الفيروس، وسجلت أكثر من 27 ألف حالة وفاة ونحو 240 ألف حالة إصابة.

ومع ذلك، فإن الإحصاءات تتحسن بصورة مستمرة، ولم تسجل إسبانيا، الثلاثاء، حالات وفاة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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رئيس وزراء اسبانيا تمديد الطواريء

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