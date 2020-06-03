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منار سامي: سعيدة بمشاركتي في "أركب تريند".. والفيلم "حالة خاصة"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:15 م
منار سامي
منار سامي
محمود حنفي
منار سامي: سعيدة بمشاركتي في أركب تريند.. والفيلم حالة خاصة
تشارك الفنانة الشابة منار سامي، في فيلم "اركب تريند"، الذي يعتمد في بطولته على العديد من الوجوه الشبابية، ومنهم مصطفى أبوسريع، ومنة عرفة، متمنية أن ينال الدور استحسان الجمهور.


وقالت "منار"، في تصريح خاص: "الفيلم يعتبر حالة خاصة حيث يعتمد على البطولة الشبابية المشتركة، وأقدم خلاله شخصية "ياسمين" وهي موظفة عنيفة بإحدى شركات اللايف التي تقوم بإعطاء المشاركين بالشركة أموالهم".


وتدور فكرة فيلم "اركب الترند" حول مجموعة من الشباب يتعرضون للعديد من المشاكل الإجتماعية التي تواجهنا هذة الأيام، بسبب الإستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، كما يتناول بعض الأشخاص الذي يبحثون عن الشهرة عن طريق الترند.


"أركب الترند" يشارك في بطولته مصطفى أبو سريع، منه عرفه، احمد جمال سعيد، ساميه طرابلسي، منار سامي، برلنتي فؤاد، وعزه مجاهد، ومن تأليف وإخراج محمد جمال الحديني، وسيناريو وحوار سامح فرج.

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