تامر حبيب يشن هجوماً شديداً على مروجي شائعة وفاة رجاء الجداوي

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شن السيناريست تامر حبيب هجوما شديدا على مروجي شائعة وفاة الفنان رجاء الجداوي، بعد تدهور حالتها نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.







وأشار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مروجي الشائعات بأنهم أحقر الناس، كما وجه اللوم على بعض المواقع الإخبارية التي تعاملت مع الشائعة على أنه خبر صحيح، ونشرته لتحقق سبقا "غير أخلاقي".



وتساءل حبيب: "هل هؤلاء الناس سمعوا بكلمة إنسانية حتى يدركوا تأثير الشائعات التي يطلقوها بهذا الشكل على كل أحباء الفنانة القديرة؟"، واصفا إياهم بأنهم "أحقر المجرمين".



وقال تامر حبيب "صحتها تتحسن بصورة بطيئة، لكن الحمد لله هناك انخفاض في الضغط، حيث كانت تعاني من الضغط العالي، والوضع أصبح مستقرا نوعا ما، ولا تزال في العناية المركزة، وطلب من جمهورها الدعاء لها".





وخاضت رجاء الجداوي، السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان"، من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.









نبذة عن رجاء الجداوي:



هي عارضة أزياء وممثلة مصرية، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم بعد الفنانة ميمي جمال، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عامًا.









