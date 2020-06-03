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بعد تدهور حالتها.. سيرين عبد النور توجه رسالة إلى رجاء الجداوي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:43 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
ولاء عبد الناصر
وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، رسالة إلى الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، الذى انتشر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها.


وغردت "سيرين"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بصورة لرجاء الجداوي، وعلقت عليها قائلة: "الله يحميكي ويشفيكي وتقومي لنا بالسلامة من قلبي بدعي و بطلب من الكل يصلي ويدعي ترجعي بصحتك وأحسن من قبل، رجاء الجداوي".



يشار إلى أن الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية وضح حالة رجاء الجداوى، حيث رد على الشائعات قائلا"ياسادة دعكم من الإشاعات بدون تفاصيل ..حالة مدام رجاء الجداوي مازالت في العناية المركزة على قيد الحياة في مرحلة ماقبل استخدام التنفس الصناعي الاختراقي ولم تفقد وعيها..نسأل الله لها ولمرضانا جميعا العافية".






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