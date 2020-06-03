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بعد هجومه علىها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يقرر رفع دعوى قضائية على إدوارد وريم البارودي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قام الفنان وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز بحذف الفيديو الذي نشره ليعلق فيه على زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي،وبعد تدخل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقرر وائل برفع دعوى في نقابة المهن المهن التمثيلية ضد الفنانين الذين هاجمهوه بسبب تصريحاته ضد شقيقته عقب زواجها من أحمد العوضي.

وعبر وائل عن ذالك قائلا "بعد مكالمة دارت بيني وبين السيد المحترم الأستاذ أشرف زكي قررت مسح الفيديو والتقدم بشكوى للنقابة ضد كل من " إدوارد - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز - محمد محمود عبد العزيز - ريم البارودي " مع الاحتفاظ بكافة حقوقي القانونية برفع دعوى ضد كل من ادوارد - ريم البارودي - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز وأخيرا قناة أوربت برنامج القاهره اليوم".

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