عاجل.. بث 33 مباراة مجانا في البريمير ليج بعد عودته

أعلن اليوم الأربعاء عن بث 33 مباراة مجانا في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر استئنافها في 17 يونيو المقبل.

وتأكد بث أكثر من ثلث المباريات المتبقية هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستبث بالمجان على الهواء مباشرة، وذلك بعد أن أعلنت شركة "أمازون" أنها ستتيح للمشجعين مشاهدة أربع مباريات بدون اشتراك.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي في 17 يونيو بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتأكد بث 33 من إجمالي 92 مباراة متبقية، بالمجان.

وقال أليكس جرين المدير الإداري لخدمة "أمازون برايم فيديو" المزودة لخدمات الفيديو حسب الطلب، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية :"مثل الجميع في هذه البلد، نحن متحمسون لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأضاف :"سنتيح جميع المباريات الأربع الأخرى التي تمتلك أمازون برايم فيديو حقوق بثها في موسم 2019 / 2020، للمشاهدة بدون مقابل، حيث لن يحتاج المشجعون إلى عضوية مدفوعة لمشاهدة المباريات عبر الخدمة."

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شبكة "سكاي" التليفزيونية ستبث 64 من المباريات المتبقية هذا الموسم منها 25 مباراة ستبث بالمجان، بينما ستبث "بي.بي.سي" أربع مباريات بالمجان.