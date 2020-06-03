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روسيا تنتظر الحكم في قضية حرمانها من المنافسات الدولية لـ 4 سنوات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
وكالات
تنتظر روسيا قرار المحكمة الدولية الرياضية "كاس" للنظر في الدعوي المقدمة ضد عقوبة حرمانها من المشاركة في أي منافسة دولية لمدة 4 سنوات بسبب خرق قواعد المنشطات.

أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) اليوم الثلاثاء أنه خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من نوفمبر المقبل.

وأعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في التاسع من ديسمبر الماضي إيقاف روسيا لمدة أربعة أعوام، بداعي التلاعب ببيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، قبل تقديمها إلى وادا.

وتشمل فترة الإيقاف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة اليابانية (طوكيو 2020) التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة كورونا، وكذلك أولمبياد 2022 الشتوي وكأس العالم 2022 في قطر.

وبموجب العقوبة، لا يحق لروسيا الدفع بأي فرق في المنافسات الدولية للمشاركة تحت العلم الروسي أو عزف السلام الوطني الروسي، كما أنه لا يحق لها التقدم بطلب لاستضافة أي بطولة كبرى.

لكن يمكن لرياضيين روس المشاركة كرياضيين مستقلين، طبقا لمعايير صارمة أبرزها التأكد من عدم ارتكابهم أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.

وكانت وادا قد فرضت العقوبة على روسيا عملا بتوصيات تلقتها من لجنة الامتثال المستقلة.

وجاءت تلك التوصيات إثر التوصل إلى وجود تلاعب بنتائج بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، قبل تسليمها إلى وادا ضمن التحقيقات الخاصة بفضيحة الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس.

كانت وادا قد أعلنت عدم امتثال الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) في عام 2015 عقب تفجر الفضيحة، ثم أعلنت قرارا مثيرا للجدل في سبتمبر 2018 يقضي بإعادة روسادا إلى وضع الامتثال، ولكن بشرط إتاحة الدخول إلى بيانات مختبر موسكو الخاصة بالفترة ما بين عامي 2012 و2015 .

وجرى السماح بالدخول إلى البيانات في وقت مبكر من عام 2019، لكن وادا ذكرت أنه من خلال مقارنة البيانات التي جرى السماح بالدخول إليها بنسخة أخرى تلقتها في عام 2017 من قبل أحد المبلغين، تبين أنه جرى التلاعب بالبيانات.

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