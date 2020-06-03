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13 % تراجع في طلبيات المصانع الأمريكية خلال أبريل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي اليوم الأربعاء، انخفاض طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 13 بالمائة خلال أبريل  الماضي، مقارنة مع هبوط 11 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت تقديرات المحللين تٌشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف تتراجع بنسبة 13.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبحسب البيانات، انخفضت الشحنات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي بنحو 13.5 بالمائة، مقابل هبوط 5.5 بالمائة في الشهر السابق له.

كما تراجعت المخزونات بنحو 0.4 بالمائة خلال الشهر الرابع من العام الحالي مقارن مع انخفاض 1.1 بالمائة في مارس الماضي.

وأوضحت البيانات أن انخفاضات شهر أبريل ترجع إلى ضربة فيروس كورونا المستجد والتي أضرت العديد من الشركات وجعلتها تعمل بسعة محدودة أو وقف عملياتها بالكامل.

وبحلول الساعة 2:16 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية  بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.417.

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