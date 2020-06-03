بعد النهاية.. ماذا قدم حسام عاشور طوال مسيرته مع الأهلي؟

صدمة قوية تلقاها حسام عاشور قائد النادي الأهلي، بعدما قرر مجلس إدارة القلعة الحمراء في اجتماعه أمس، إلغاء التوصيات السابقة للجنة التخطيط للكرة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب، بعدما أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله، واكتفي المجلس بتوجيه الشكر إليه عن الفترة التي قضاها داخل قلعة الجزيرة.





وكانت إدارة الأهلي قد وعدت حسام عاشور في وقت سابق بإقامة مباراة إعتزال تليق باسمه وتاريخه الكبير يذهب عائدها المالي بالكامل إليه، بالإضافة لتحمل تكاليف قضاء اللاعب فترة معايشة في أوروبا لإعداده فنيًا وإداريًا ليكون أحد الكوادر المستقبلية بالنادي، فضلًا عن عمله بقناة الأهلي.





وتراجع مجلس الأهلي عن الاستثناءات التي كان ينوي منحها لـ"عاشور"، بعد هجوم اللاعب ضد الإدارة عقب أزمة الاتفاق مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بخصوص تحمل تكاليف مهرجان اعتزاله بالكامل، ووجه بعض الاتهامات للإدارة الحمراء بتعطيل الاتفاق.





ويعد حسام عاشور واحد من أبرز النجوم في تاريخ النادي الأهلي، حقق العديد من الأرقام القياسية والألقاب والبطولات خلال 16 عامًا قضاها داخل القلعة الحمراء وكانت لا تتمني الجماهير أن تكون هذه نهاية مشواره مع الفريق الأهلاوي





ويستعرض "الفجر الرياضي " كل ما قدمه حسام عاشور مع النادي الأهلي:-





حسام عاشور من مواليد 9 مارس لعام 1986 يبلغ عمره 34 عامًا، بدأ مسيرته الحقيقية مع الأهلي في موسم 2004 / 2005 بعدما قام البرتغالي مانويل جوزيه،بتصعيده للمشاركة مع الفريق الأول بالقلعة الحمراء، للاستفادة من إمكانياته الفنية والبدنية الرائعة.









شارك "عاشور" في 512 مباراة خلال مشواره مع الأهلي في مختلف البطولات، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ القلعة الحمراء، وسجل "عاشور" 3 أهداف فقط، وصنع 17 هدفًا تقريبًا.





لعب "المسمار" كما تلقبه الجماهير 292 مباراة في بطولة الدوري الممتاز وسجل 3 أهداف فقط، في شباك أسمنت أسيوط والإسماعيلي وطلائع الجيش بالبطولة المحلية.





كما خاض 156 مباراة بالبطولات الإفريقية، و37 مباراة بكأس مصر، و11 مباراة بكأس السوبر المصري، و11 مباراة بكأس العالم للأندية، و5 مباريات بالبطولات العربية.





يعد حسام عاشور اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ النادي الأهلي وأحد أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات في العالم، وتوج بـ36 بطولة مع الفريق الأحمر: الدوري الممتاز (12 مرة) – السوبر المصري (10 مرات) – دوري أبطال إفريقيا (5 مرات)- السوبر الإفريقي (5 مرات) – كأس الكونفيدرالية (مرة وحيدة)، بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية عام 2006.



