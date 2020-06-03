عاجل.. طبيب العناية المركزة يكشف تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

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نفى الدكتور محمد خالد مدير العناية المركة بالإسماعيلية وأحد الفريق الطبي المعالج، أن الفنانة رجاء الجداوي لم تصل إلى مرحلة تركيب جهاز التنفس الصناعي الاختراقي.



وأوضح الدكتور محمد خالد أن الفنانة رجاء الجداوي لم تفقد الوعي ونفى شائعة وفاتها قائلا "مازالت ف العناية المركزة على قيد الحياة" وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وشاركت ابنة الفنانة رجاء الجداوي أميرة مختار هذا المنشور قائلة "ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد خالد يارب"، وذالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم إدخالها غرفة العناية المركزة صباح أمس، بسبب سوء حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد