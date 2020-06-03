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ترامب يتطلع إلى عقد اتفاق نووي مع روسيا
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:32 م
وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يتطلع إلى عقد اتفاق نووي مع روسيا.
وفي حديث لقناة "فوكس نيوز"، رد ترامب على سؤال حول روسيا قائلا: "أريد اتفاقا نوويا.. (أريد) الذرة الآمنة، لأن ذلك يمثل أكبر تحد يواجهه العالم".
وتنتهي مدة اتفاقية "ستارت-3" حول الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في العام 2021، وتقول الولايات المتحدة إن تمديدها ممكن فقط بشرط انضمام الصين إليها وأن تشمل عددا من أنظمة سلاح لم تذكر في نص الاتفاقية الحالية.
وأشار ترامب إلى أن العقلانية تتطلب وجود روسيا في مجموعة الدول السبع الكبرى.
وقال ترامب في مقابلة مع "راديو فوكس"، ردا على سؤال عما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكسب ثقة ترامب والعودة إلى نادي هذه البلدان "مجموعة السبع الكبرى": "حسنًا، لقد ساعدنا في الصناعات النفطية، وهو أمر جيد بالنسبة له أيضًا، وقمنا بدعمها، والآن يمكننا إنقاذ ملايين الوظائف في تكساس ونورث داكوتا وأماكن أخرى في أوكلاهوما. الآن (الإنتاج) مستقر هناك. إنها (الأسعار) انخفضت إلى الصفر، كان هذا سيكلف خمسة ملايين وظيفة، ولكن بشكل عام، المسالة ليست في عمل [بوتين] المسألة مرتبطة بالعقلانية".
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي، أنه يعتزم تأجيل قمة مجموعة السبع الكبرى (جي 7" حتى أيلول/سبتمبر المقبل، ودعوة أربع دول إليها، بما في ذلك روسيا (روسيا والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا). وفي وقت لاحق، قالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أليسا فرح، أن قمة المجموعة الموسعة من دول العالم ستتيح مناقشة "مستقبل الصين".
يذكر أن ترامب كتب، في وقت سابق، على تويتر، أنه يريد عقد قمة لمجموعة السبع الكبرى على الرغم من وباء( كوفيد - 19 ) "في المواعيد المحددة أو نحو ذلك".
وأعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الكرملين لا يعرف حتى الآن تفاصيل فكرة الرئيس ترامب بشأن دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة السبع، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه المبادرة رسمية.
ويشار إلى أن مجموعة الدول "الثماني الكبرى" تحولت في عام 2014 ، إلى مجموعة "السبع الكبرى" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك على خلفية أحداث شبه جزيرة القرم.
هذا وتضم مجموعة "السبع الكبرى" حاليا كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا.
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