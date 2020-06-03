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مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:43 م
مخزونات النفط
مخزونات النفط
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو الماضي، لتصل إلى 532.3 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 3 ملايين برميل في الأسبوع المنقضي.

 في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً  بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 39.10 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 36.51 دولار للبرميل.

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