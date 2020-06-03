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'الوطنية للصحافة' تنعي الكاتب رجائي الميرغني: كان له مسيرة عطاء متواصلة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:31 م
الكاتب الصحفي الراحل
الكاتب الصحفي الراحل
ميسون أبو الحسن
تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، وجميع العاملين بها، بخالص التعازي في وفاة أحد رموز الصحافة المصرية، الكاتب الصحفي والنقابي الكبير، الأستاذ رجائي الميرغني، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر اليوم، بعد مسيرة عطاء متواصلة لوطنه ومهنته ونقابته، داعية الله عز وجل ان يتغمده بخالص رحمته ويسكنه فسيح جناته . 

وقالت الهيئة في بيان لها: "نتقدم بخالص العزاء لحرم الفقيد الأستاذة خيرية شعلان، الكاتبة الصحفية الكبيرة، وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان".

وكان قد توفى فجر اليوم، الكاتب الصحفي الكبير الراحل رجائي الميرغني، عن عمر ناهز 72 عام، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء للكاتب الكبير الراحل.

وكان "الميرغني" وكيلًا لنقابة الصحفيين، وشارك في كل الانتفاضات التي شهدتها النقابة، وجميع معاركها، وكان نائبًا لرئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني من مواليد 25/9/1948 بالمنيا، وتخرج من قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وهو متزوج من الكاتبة الصحفية خيرية شعلان، ووالد المهندس حاتم الميرغني، والإعلامية سوسنة الميرغني، وشقيق الفنان ضياء الميرغني.

كما أسهم الكاتب الصحفي الراحل في الحركة الوطنية للطلاب منذ تفجرها في فبراير 1968، وعمل محررًا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص في الشيؤون الفلسطينية والعربية، ثم عمل نائبًا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك اعتبارًا من 2007، والمسؤول عن شبكة المراسلين بالوكالة.

وارتبط الكاتب الصحفي الراحل بالعمل النقابي منذ عام 1980، وشارك في مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة، وفاز بعضوية مجلس النقابة للمرة الأولى خلال دورة 1995 – 1999، وتميز بإسهامه الفكري والقانوني في التصدي لقانون ااغتيال حرية الصحافة "93" لسنة 1995.

كما أسهم "الميرغني" في لجنة صحفية قانونية ضمت الأساتذة أحمد نبيل الهلالي والمستشار سعيد الجمل والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدي مهنا، في صياغة إعداد  "مشروع قانون الصحافة" في مواجهة مشروع القانون الحكومس إبان أزمة القانون "93".

وشارك أيضًا مع صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق في صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفي الذس أقرته الجمعية العمومية في يونيو 1996، وتولى مسيؤولية الحفاظ على تراث النقابة من الدوريات والكتب القديمة، وكذلك فك ونقل جدارية الفنان "فتحي محمود" وصيانتها بالمقر المؤقت للنقابة بالأزبكية، حتى تم إعادتها إلى المبنى الحالي.

وانتخب "الميرغني" عضوًا بمجلس النقابة للمرة الثانية، خلال دورة  1999 – 2003 ، وأختير وكيلًا أول للنقابة ورئيسًا للجنة القيد، وأسهم فس تطوير إجراءات القيد، واعتماد معايير موضوعية للعضوية.

كما شارك الكاتب الصحفي الراحل في لجنة الإشراف على إنشاء وإستلام مبنى النقابة الجديدة، وتحديث النظام الإداري والخدمات المقدمة للأعضاء، وأسهم في أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والتي أشرف عليها الدكتور أسامة الغزالي حرب، ورأسها المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.

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