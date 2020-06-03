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مفاجأة.. مهاجم فرنسي على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:29 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض مهاجم فرنسي على جهاز الكرة بالنادى الأهلى، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل رغبة السويسري فايلر بتدعيم الخط الأمامي للشياطين الحمر.

 

وعرض أحد الوكلاء، على الأهلي التعاقد مع المهاجم الفرنسى هرليم نوهيرة، لاعب فريق ستيوا بوخارست الرومانى.

 

 وتحفظ مسئولو القلعة الحمراء بشكل كبير على فكرة الحصول على خدمات اللاعب لأسباب فنية، بالإضافة إلى تخطى اللاعب الـ30 عامًا.

 

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب جهاز الكرة بالأهلى للحصول على خدمات الكونغولى جاكسون موليكا من صفوف مازيمبى.

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