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تعرف على تفاصيل مران ليفربول الأول بعد العودة من إجازة كورونا ومشاركة صلاح

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أدي الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، مرانه مع فريقه اليوم الأربعاء، في التدريبات الرياضية استعدادًا لعودة الدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب طويل دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا.

وعاد ليفربول للتدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري بعد توقفه لمدة طويلة، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يسعى الجهاز الفني للريدز لتجهيز اللاعبين من أجل استعادة اللياقة البدنية، والفنية.


وبهذا المران يكون الريدز هو أول فريق إنجليزي يعود إلى التدريبات الجماعية بعد موافقة الأندية على استئناف النشاط، حيث التزم اللاعبون الفترة السابقة بالبقاء في المنزل وممارسة التدريبات الفردية واتباع النظام الغذائي تحت إشراف الجهاز الفني.

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محمد صلاح ليفربول عودة الدوري الدوري الانجليزي أزمة فيروس كورونا

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