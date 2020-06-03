تعرف على تفاصيل مران ليفربول الأول بعد العودة من إجازة كورونا ومشاركة صلاح

أدي الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، مرانه مع فريقه اليوم الأربعاء، في التدريبات الرياضية استعدادًا لعودة الدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب طويل دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا.





وعاد ليفربول للتدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري بعد توقفه لمدة طويلة، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يسعى الجهاز الفني للريدز لتجهيز اللاعبين من أجل استعادة اللياقة البدنية، والفنية.







