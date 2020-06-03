لمواجهة كورونا.. طائرة مساعدات طبية إماراتية إلى غروزني





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء تفشي الفيروس.





وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية معضد حارب مغير الخييلي: إن الإمارات تقف إلى جانب روسيا في تعزيز جهودها للتغلب على أزمة كورونا، ويعتبر إيصال المساعدات خير دليل على الروابط القوية التي تجمع بين البلدين، اللذين يضعان دائما صحة ورفاه مجتمعاتهما ضمن أولوياتهما.



