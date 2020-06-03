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لمواجهة كورونا.. طائرة مساعدات طبية إماراتية إلى غروزني

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
وكالات

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غروزني الروسية؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء تفشي الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية روسيا الاتحادية معضد حارب مغير الخييلي: إن الإمارات تقف إلى جانب روسيا في تعزيز جهودها للتغلب على أزمة كورونا، ويعتبر إيصال المساعدات خير دليل على الروابط القوية التي تجمع بين البلدين، اللذين يضعان دائما صحة ورفاه مجتمعاتهما ضمن أولوياتهما.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,485 مليون إصابة، بينهم أكثر من 383 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,089 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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