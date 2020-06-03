ننشر تفاصيل اجتماع مناقشة تطوير مصيف بلطيم بكفرالشيخ

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ترأَّس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير مصيف بلطيم، واستكمال رصف شوارع العاصمة، لافتًا إلى أهم المحاور الأساسية ضمن خطة المحافظة لتطوير مصيف بلطيم، وشوارع المحافظة، وذلك لإظهار المحافظة بشكل حضاري يليق بها، وتحقيق السيولة والحركة المرورية للمواطنين.



وأوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، أنه تم تشكيل لجنة لتطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم ضمن جهود الدولة المصرية في عمليات التطوير التي تشمل جميع خدماتها ومرافقها ومدنها، والتى تشمل زراعة الأشجار على الكورنيش، وإقامة المقاعد وتمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار واستكمال سور الكورنيش والخدمات الشاطئية، وكذا اعادة تطوير المحلات والأكشاك، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين في أشهر الصيف من كل عام.



أكد محافظ كفرالشيخ، علي سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير للانتهاء من جهود الخطة الاستثمارية 2019-2020 م



وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد دكتور مهندس محمد السيد، والعميد مهندس على الجابرى بالشركة الوطنية، والمهندس محمد الشيخ، مدير مديرية الطرق، والمهندس أحمد منصور، مدير عام مديرية الإسكان، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين، مدير عام التنسيق الحضاري، والدكتور خالد قنديل، استشارى الطرق بجامعة عين شمس.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امي الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.