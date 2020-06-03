الارتفاع يخيم على معظم البورصات الخليجية بنهاية التعاملات

خيم على الارتفاع على معظم البورصات الخليجية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع البورصة السعودية مع انخفاض أسعار النفط وسط شكوك بشأن اجتماع مبكر لأوبك+ .









وقالت مصادر لرويترز إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات الحالية لمدة شهر واحد.





وانخفضت أسعار النفط بعدما قالت بلومبرج إن اجتماع يوم الخميس محل شك. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 31 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 39.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1310 بتوقيت جرينتش. وكان العقد صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ السادس من مارس آذار.





وتراجع المؤشر الرئيسي للسعودية 0.8 بالمئة مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المصنعة للبتروكيماويات 1.8 بالمئة بينما نزل سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة.





وفي دبي، أضاف المؤشر 0.8 بالمئة بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي اثنين بالمئة وارتفاع سهم أرامكس 3.8 بالمئة.





وستسمح دبي بإعادة فتح كامل للمراكز التجارية والشركات الخاصة اعتبارا من يوم الأربعاء بحسب ما قاله المكتب الإعلامي للإمارة.





وزاد سهم إعمار مولز 2.2 بالمئة.





وربح مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.6 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة ومن بينها سهم شركة البتروكيمايات صناعات قطر 5.9 بالمئة.





وارتفع سهم بنك قطر الوطني 1.2 بالمئة. وذكرت رويترز يوم الأربعاء نقلا عن مصدرين أن أكبر بنك في منطقة الخليج يسًوق سندات لأجل خمس سنوات مقومة باليوان الصيني بسعر استرشادي نهائي 3.8 بالمئة.





وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي مرتفعا 0.2 بالمئة بفضل صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 4.6 بالمئة.



