الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى مدغشقر لمواجهة كورونا





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 9 أطنان من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر، لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد منها 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء تفشي الفيروس.





وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا والسفير غير المقيم لدى مدغشقر خالد خليفة المعلا: "إن دولة الإمارات مصممة على مساعدة الدول المحتاجة في تعزيز الكفاح العالمي ضد فيروس كورونا"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".





ومع تسليم المساعدات اليوم إلى مدغشقر، تؤكد الإمارات على التزامها بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بالإمدادات اللازمة وإعطاء الأولوية للصحة العامة خلال هذه الأوقات العصيبة.





وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 692 طنًا من المساعدات لأكثر من 60 دولة، استفاد منها نحو 692 ألفا من المهنيين الطبيين.



