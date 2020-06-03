الولايات المتحدة تعلق رحلات الطيران الصينية بدءا من 16 يونيو

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغطا على الصين لدفعها إلى السماح بتنفيذ رحلات الشركات الأمريكية إلى البلاد في ظل رفض بكين تنفيذ الاتفاق القائم بين الطرفين حول حركة الطيران.

وقال 3 مسؤولين في الحكومة الأمريكية وهيئات الطيران إن إدارة ترامب تخطط لإعلان فرض هذه القيود الأربعاء لتكون سارية اعتبارا من يوم 16 يونيو، لكن هذا الموعد يمكن تأجيله، وفقاً لرويترز.

وقال 3 مسؤولين في الحكومة الأمريكية وهيئات الطيران إن إدارة ترامب تخطط لإعلان فرض هذه القيود الأربعاء لتكون سارية اعتبارا من يوم 16 يونيو، لكن هذا الموعد يمكن تأجيله، وفقاً لرويترز.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا على خلفية قضايا عدة على رأسها الخلافات التجارية وقضية هونغ كونغ والوضع في بحر الصين الجنوبي وخاصة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتهمت إدارة ترامب يوم 22 مايو الحكومة الصينية بمنع شركات الطيران الأمريكية من استئناف الرحلات إلى الصين، وطالبت 4 شركات صينية بتقديم جدول رحلاتها لسلطات الولايات المتحدة.

قررت أمريكا، الأربعاء، منع الطائرات الصينية من تسيير رحلات إليها في رد على ما قالت واشنطن إنها سياسة حرمت الطائرات الأمريكية من تقديم خدمات بين البلدين.





وقالت وزارة النقل الأمريكية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 يونيو، أو ربما يبدأ تنفيذه قبل هذا الموعد في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك.





ورأت الوزارة أن الحكومة الصينية تخرق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يخص الرحلات الدولية عبر منع شركتي "United Airlines" و"Delta Airlines" من تسيير رحلات عبر المحيط الهادئ، بعد أن طلبت هاتان الشركتان استئناف الرحلات ابتداء من 1 يونيو/حزيران.









وكانت قد أوقفت شركات الطيران الأمريكية رحلاتها إلى الصين بسبب تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى فرض الحكومة الأمريكية قيودا على السفر لمنع تفشي الفيروس.





وقالت وزارة النقل الأمريكية حول قرارها: "سلطات الطيران المدني الصينية فشلت في منح إذن تشغيل للطائرات الأمريكية" عبر المسارات الجوية التي كانت تتبعها هذه الطائرات سابقا.





وأكدت الوزارة أنها مستمرة بالتواصل مع نظرائها في الصين لضمان حصول طائرات البلدين على حقها بممارسة نشاطها التجاري بشكل طبيعي، وأضافت في قرارها قائلة: "في الوقت الراهن، سنسمح للطائرات الصينية بتسيير عدد الرحلات نفسه الذي تسمح الصين لطائراتنا به"، حسب تعبيرها.