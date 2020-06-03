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وزير الخارجية والسفير الأمريكي يستعرضان الجهود الدولية لمكافحة كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الوزارة في مدينة الرياض، السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد.

ودار خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وبحث الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,485 مليون إصابة، بينهم أكثر من 383 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,089 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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