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الأهلي يُحدد سعر شراء رمضان صبحي بشكل نهائي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:00 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
حدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المبلغ الموضوع لشراء رمضان صبحي، جناح الفريق المعار من قبل هدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقرر مجلس النادي الأهلي، توفير مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل شراء اللاعب بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حدد سعر 9 ملايين جنيه إسترليني من أجل التخلي عن رمضان صبحي في الصيف، بينما حدد 4 ملايين إسترليني من أجل تجديد الإعارة.

ويرفض النادي الأهلي، دفع أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني لضم رمضان صبحي لأن خزينته لن تتحمل الرقم المطلوب من النادي اللندني.

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تمسكه باستمرار رمضان صبحي بين صفوفه الموسم الجديد، خاصةً أنه أحد أبرز نجومه.

ويرغب فايلر، بالاحتفاظ بجميع نجومه، خاصةً أنه ينافس على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وينتظر مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة.

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