عاجل.. "المالية": تبكير موعد صرف مرتبات يونيو
ومن جهته قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات
المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيه لكل وزارة أو هيئة والجهات
التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع
تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي
الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء
صرف مرتبات العاملين في ١٧ وزارة وهيئة يوم ١٥ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات ١٠ وزارات
يوم ١٦ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات ١١ وزارة وهيئة يوم ١٧ يونيه، ثم بدء صرف مرتبات
٩ وزارات وهيئات يوم ١٨ يونيه.
وناشد عواد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم
على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من
تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك
الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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