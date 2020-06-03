صحيفة: أبوظبي تقدم استراتيجية متفردة في مكافحة كورونا





قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، الصادرة اليوم الأربعاء، إن عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة "أبوظبي" تقدم استراتيجية متفردة ضمن مسيرة ممنهجة في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" تسعى من خلالها لملاحقة الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه؛ حيث تقوم على توسيع المسح الوطني لجميع فئات وشرائح المجتمع، في الوقت الذي تشدد فيه الإجراءات الوقائية.





وأضافت الصحيفة الإماراتية، وتبين أهمية الوعي المجتمعي والمسؤولية الواقعة على عاتق كل فرد خلال هذه الفترة وأهميتها، وفي كل مرحلة من الحرب المفتوحة على الفيروس، التي تستهدف الوصول لحصر كافة الإصابات والمخالطين وتقديم الرعاية اللازمة ومنع تفشيه.





وتابعت: وتحققت الكثير من الإنجازات المتميزة التي واكبت الجهود الجبارة في العاصمة، وكان اللافت فيها العمل في الوقت نفسه على التعامل مع التداعيات السلبية التي يمكن أن يفرزها الوباء؛ حيث أن صحة جميع أفراد المجتمع أولوية قصوى في صدارة الاهتمامات دائماً، وهي تتخذ المزيد من التوجيه في الظرف الحالي لدقته وأهمية الإلمام بواجبات التعامل خلاله.





هذا ووجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتأمين الخدمات والمسح وإجراء الفحوصات للجميع في أبوظبي من مواطنين ومقيمين وكانت توجيهاته الكريمة تجسيداً لقيم الوطن والإنسانية، التي ننعم بأننا نتميز بها ونفاخر بها جميع دول العالم.





وكانت كانت الخدمات تقدم إلى الكثير من الفئات ضمن خطة توسيع الفحص الوطني في أماكن وجودهم وبالمجان حرصاً على سلامتهم وجميع المحيطين، وذات الحال في المدن العمالية ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ليس في أبوظبي فقط، بل على امتداد أرض الوطن المباركة بتأمين مراكز فحص خلال وقت قياسي؛ حيث كان لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد الأثر الكبير في الإنجازات المحققة حتى اليوم قياساً على المستوى الوطني بحيث باتت تجربة الدولة مثار اهتمام ومتابعة وتحظى بإشادة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية.





وذكرت أن الشفافية والتوعية والتوجيهات المتواصلة من الجهات الرسمية والمواكبة والأرقام الدقيقة بينت صوابية وقوة التوجه والآلية المتبعة والتعامل مع الشرائح ذات الأهمية وتحتاج متابعة ورعاية بشكل كبير كانت ضمن خطة متكاملة تضع أبوظبي في مرتبة كبرى بينت من خلالها الحرفية والكفاءة على جميع المستويات، ثم كان القرار بمنع التنقل بين مدن الإمارة بغية حصر الحالات بدقة مما يشكل قاعدة بيانات غاية في الدقة حول كل مدينة ومنطقة، وهي تقدم المعلومات الوافية للجهات المتخصصة للتعامل الأفضل وإقرار الإجراءات المناسبة التي تعزز زخم الجهود المبذولة لتسريع القضاء على الفيروس واجتثاثه بشكل تام وكامل بأسرع وقت.





وقالت: إن أبوظبي تعزز الجهود الهادفة ضمن خطط واستراتيجية متكاملة تشمل كافة مناحي الحياة والقطاعات ذات الصلة كالمراكز التجارية؛ بحيث تكون القرارات خلاصة دراسات مبينة على التطورات في الواقع يتم من خلالها استنباط أفضل القرارات وأكثرها مناسبة للوضع في المجتمع وتأمين أمنه الصحي وزيادة الوقاية والحصانة، خاصة مع استئناف الكثير من المراكز التجارية العمل ضمن شروط ونسب معينة تراعي سلامة الجميع.





ومضت: أبوظبي تقدم كعادتها منهجاً يجسد قوة الكبار في العالم من خلال نهجها في مواجهة التحديات وتأكيد الثقة المطلقة بأن الانتصار دائماً هو الخيار الوحيد والثابت مهما عظُمت المواجهة وكان الظرف دقيقاً فالنجاحات والإنجازات والتنمية ثوابت رسختها أبوظبي في مسرتها المشرفة دائماً وأبداً.