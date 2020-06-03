"أورنچ مصر" تدعم الأطقم الطبية بـ 15 ألف قناع واقي للوجه

أعلنت "اورنچ مصر" عن مبادرة جديدة لتنصنيع وتوزيع 15 ألف قناع واقي للوجه من الفيروسات والتبرع بها إلى الأطقم الطبية في المستشفيات الحكومية المصرية، في إطار جهودها المتواصلة لدعم ومساندة المنظومة الصحية المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتعد هذه الخطوة من "اورنچ مصر" بمثابة جني لثمار استثماراتها العديدة في المواهب المصرية وفي تعزيز القدرات الصناعية المصرية، من خلال التعاون مع حملة مجتمع المصنعين الرقميين " Breathe Egypt" ومعامل فاب لاب مصر في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك معامل اورنچ للتصنيع المنتشرة في عدة محافظات.





جاءت مبادرات "اورنچ مصر" المتعددة بدعم من مؤسسة اورنچ العالمية للقطاع الطبي والمستشفيات المصرية باعتبارهم المورد البشري الأهم والسلاح الحاسم في مواجهة جائحة كورونا، حيث قررت الشركة تفعيل منظومتها للتصنيع الرقمي من خلال معامل اورنچ للتصنيع المتواجدة في محافظات الزقازيق ، والمنصورة ، أسوان ، والإسماعيلية، وأسيوط.





وتساهم معامل اورنچ للتصنيع بشكل كبير في تطوير مجالات عديدة في البنية التحتية للتعليم العملى والتصنيع الرقمى وحل مشكلة المركزية بحيث يستطيع كل المصنعين والمبدعين في أنحاء الجمهورية من الوصول للماكينات والأدوات اللازمة للتصنيع الرقمى بالاضافة الي الحصول علي تدريبات وورش تعليمية تتيح لهم اكتساب الخبرات اللازمة.





وتعقيباً على هذه المبادرة، قالت الأستاذة هالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر إن حماية الأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأولى لمكافحة فيروس كورونا هي مهمة أساسية ساهمت اورنچ على تحقيقها منذ ظهور الوباء في مصر من خلال عدة مبادرات عديدة ومتنوعة.





وأوضحت أن نجاح هذه المبادرة جاء نتيجة للدعم الكبير الذي وجهته اورنچ في السنوات الماضية لمجتمع المصنعين وتطوير التصنيع الرقمي في مصر عبر رعاية العديد من الفاعليات في هذا الصدد بالتعاون مع فاب لاب مصر ومن خلال معامل اورنچ للتصنيع. وقد أثمر هذه الدعم عن أفكار مبتكرة تم تحوليها في ورش فاب لاب مصر وعدد من معامل التصنيع الي منتج حقيقي من الكمامات الطبية والاقنعة الواقية للاطقم الطبية التي تعد في أمس الحاجة إليها".





وعن هذا التعاون مع اورنچ مصر قال الأستاذ عمر الصفطي مدير عام فاب لاب مصر "فاب لاب هو مكان يوفر الأدوات والماكينات لتحويل الأفكار إلي مشاريع ملموسة ونماذج أولية. ولمعامل التصنيع المنشأة بالتعاون بين اورنچ وفاب لاب مصر دور كبير في توفير أدوات الحماية في مصر وأيضا تطوير حلول حياتية تكنولوجية في ظل الأزمة الحالية





وأضاف الصفتي "تلعب معامل التصنيع دور مهم جدا عالميا في مواجهة الكورونا من خلال توفير طرق سهلة وسريعة لتصنيع معدات حماية بسيطة للأطقم الطبية عن طريق التصنيع الرقمي.





ومن جانبه قال مينا إسحاق أحد أعضاء حملة "Breathe Egypt" سر السعادة الحقيقية في مساعدة الآخرين جاءت فكرة مشاركتنا البسيطة في انتاج أقنعة واقية للوجه ايمانا منا بأهمية الدور الذي تلعبه الاطقم الطبية لمواجهة هذا الوباء.ان هدف الحملة هو توفير أكبر عدد ممكن من الأقنعة الواقية علي مستوي مصر وسنكون فخورين جدا إذا كان لنا تأثير إيجابي في ظل هذه الظروف الصعبة".



