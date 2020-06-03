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محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 (صور)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية منذ قليل، وبحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة 73700 طالب بنسبة نحاح 99.86%.


وقال المحافظ، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 6415، وبلغت نسبة النجاح 96.4%، في حين بلغت نسبة النجاح للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية (صم) والاعدادية العامة (نور) 100%، و94،4% لطلاب التلمذة الصناعية (تربية فكرية).


الصحة تسجل 1152 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.


وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 (صور)
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 (صور)
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 (صور)
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 (صور)
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 (صور)
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 (صور)

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