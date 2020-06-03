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"الصحة" تعلن خريطة توزيع الإصابات الجديدة لكورونا
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:41 م
الفجر السعودي
كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مدن المملكة والبالغ عددها 2171 حالة.
وتصدرت مدينة الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 683 حالة، كما جاءت باقي المدن جدة 418، مكة 279، المدينة 167، الدمام 133، الطائف 85، القطيف 70، الخبر 54، الهفوف 31، الجبيل 26، خميس مشيط 25، ينبع 12، المويه 12، صبيا 12، المزاحمية 12.
وسجّلت رأس تنورة 10، حائل 8، نجران 8، تبوك 8، الظهران 7، جازان 7، بيشة 6، الليث 6، النماص 5، صفوى 5، وسجلت كل من المحاني، بيش، شرورة، الخرج، وادي الدواسر، أملج، 4 حالات في كل منهن، وسجلت المبرز، القنفذة، أبها، سلوى، حفر الباطن 3 حالات في كل منهن.
وسجلت الجفر، محايل عسير، البشائر، سبت العلاية، النعيرية، أبو عريش، العراضة، صامطة حالتين في كل منهن، كما سجلت المخواة، المندق، القرى، الحناكية، نمرة، ظلم، ميسان، أم الدوم، بللسمر، وادي بن هشبل، بقيق، الدرب، العيدابي، الدائر، ضمد، خليص، حبونا، العويقيلة، الدرعية، عفيف، البجادية، الدوادمي، الرين، السليل، حريملاء، رماح، رويضة العرض، حالة واحدة في كل منهن.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,485 مليون إصابة، بينهم أكثر من 383 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,089 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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