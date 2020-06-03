"الصحة" تعلن خريطة توزيع الإصابات الجديدة لكورونا





كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في مدن المملكة والبالغ عددها 2171 حالة.





وتصدرت مدينة الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 683 حالة، كما جاءت باقي المدن جدة 418، مكة 279، المدينة 167، الدمام 133، الطائف 85، القطيف 70، الخبر 54، الهفوف 31، الجبيل 26، خميس مشيط 25، ينبع 12، المويه 12، صبيا 12، المزاحمية 12.





وسجّلت رأس تنورة 10، حائل 8، نجران 8، تبوك 8، الظهران 7، جازان 7، بيشة 6، الليث 6، النماص 5، صفوى 5، وسجلت كل من المحاني، بيش، شرورة، الخرج، وادي الدواسر، أملج، 4 حالات في كل منهن، وسجلت المبرز، القنفذة، أبها، سلوى، حفر الباطن 3 حالات في كل منهن.





وسجلت الجفر، محايل عسير، البشائر، سبت العلاية، النعيرية، أبو عريش، العراضة، صامطة حالتين في كل منهن، كما سجلت المخواة، المندق، القرى، الحناكية، نمرة، ظلم، ميسان، أم الدوم، بللسمر، وادي بن هشبل، بقيق، الدرب، العيدابي، الدائر، ضمد، خليص، حبونا، العويقيلة، الدرعية، عفيف، البجادية، الدوادمي، الرين، السليل، حريملاء، رماح، رويضة العرض، حالة واحدة في كل منهن.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



