شرطة أبوظبي: تمديد الحظر يتوقف على نتائج أرقام تسجيل إصابات كورونا في الأسبوع الأول





قال مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم الشريفي، اليوم الأربعاء، إن تمديد قرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها في أبوظبي والعين والظفرة يتوقف على نتائج أرقام ومعطيات الأسبوع الأول.





ولفت "اللواء الشريفي" إلى إمكانية تمديد قرار حظر التنقل ليكون 10 أيام أو أسبوعين وليس أسبوعاً واحداً، وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه، موضحاً أن هناك التزاماً من الجميع بالإجراءات الوقائية والأنظمة المعمول بها بنسبة تفوق 90%، نقلاً عن صحيفة "البيان" الإماراتية.





وأضاف أن القرارات سوف تظل مستمرة، وأنه سيتم تسهيل إجراءات الحالات التي تحتاج إلى ترخيص للعاملين في الجهات الحيوية، أو المرضى الذين لديهم مواعيد بين المستشفيات، وكذلك المسافرين من وإلى المطارات في الإمارات الأخرى، سيتم تسهيل الموقف ومنح تصاريح الحركة للحالات الإنسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية.





وحول آلية الحصول على التصاريح الخاصة بالتنقل، أكد على أن التصاريح يتم استخراجها عبر الموقع الإلكتروني وهو متاح للجميع، وفيه جميع الخيارات، وصدر بالفعل عدد كبير من التصاريح.





هذا وبدأت الحياة تدب من جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد الماضي، بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبدء مرحلة التعايش وعودة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى جميع الأنشطة.





وأصبح التعايش الوسيلة الأمثل مع فيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدم توفر لقاح ضد الفيروس حتى الآن مما يستدعي التعايش معه بشكل طبيعي، بعد أن تخطى عدد المصابين في العالم الـ 6 ملايين حالة، وبدأت الكثير من الدول فعليا ومنذ أسابيع في العودة الطبيعية للحياة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.