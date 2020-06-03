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بسبب تعديهم على تراث معماري.. تحويل مخالفين للبناء للنيابة العسكرية بحي الموسكي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
شن حي الموسكي برئاسة العميد، ماجد السيد، وبالتعاون مع قسم الموسكي، لإزالة المباني المخالفة على أملاك الدولة.

وقال العميد ماجد السيد رئيس حي الموسكي، في تصريح خاص إلى بواية الفجر، إن الحملة أسفرت عن إزالة 7 مخالفات بناء بعقارات 33 _22_20_24 بشارع الجيش.

وأوضح "رئيس حي الموسكي" تم التعدي على تراث معماري، وإقامة محال للملابس الجاهزة بداخله عبارة عن 12 فاترينة، وآيلين للسقوط في أي لحظة، وحفاظًا على أرواح المواطنين تم تحرير محاضر للمخالفين وعرضهم على النيابة العسكرية.

وشدد "السيد" بأنه لا يوجد مجال للتصالح مع المخالفين أو التهاون معهم، إلا بعد إعادة العقار لأصله على نفقتهم الخاصة.

وأجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين. 

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.


وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨.

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارًا بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقيها بارتداء الكمامات الواقية.

ووجه "عبدالعال" الجهات التنفيذية في حال سماح السائقين للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر، وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات، وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب.


وناشد محافظ القاهرة سائقي السيارات الأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها أو مستقليها بارتداء الكمامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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سيارات السرفيس سائقى الأجرة الفجر التقاعس في العمل الاطقم الطبية الإجراءات المشددة

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