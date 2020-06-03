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"التنمية الصناعية" تكشف مفاجأة بخصوص الكمامات القماش

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:21 م
مجدي غازي
مجدي غازي
محمد عصام

قال مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن 20 مصنعًا تقدمت بطلبات للهيئة للحصول على تراخيص تصنيع الكمامة القماش، وذلك منذ فتح باب تلقي الطلبات في منتصف شهر مايو الماضي.

ووافقت وزير الصناعة نيفين جامع، على المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع الكمامة القماش والصادرة عن هيئة المواصفات والجودة والتى  نصت على الشروط والمواصفات التى يجب على مصانع الملابس اتباعها عند تصنيع الكمامة القماش، حتى توفر المنتجات التي سيتم تصنيعها للحماية الكاملة للمواطنين من فيروس كورونا.

 

وأوضح غازي، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الهيئة تعمل على منح الموافقات اللازمة لتصنيع الكمامة القماش خلال 24 ساعة للمصانع التي تعمل في نشاط الملابس الجاهز، بينما المصانع الذي تتقدم بطلب التصنيع لأول مرة تقوم الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة لها ومن ثم إصدار الموافقة.

وتستهدف وزارة الصناعة أن يتم تصنيع تلك الكمامات في المقام الأول من قبل مصانع الملابس الجاهزة، والتى تشهد خسائر فادحة بسبب أزمة كورونا.

وتتوقع وزيرة الصناعة أن يبلغ إجمالي حجم إنتاج مصر من الكمامة القماش نحو 8 مليون كمامة ليتم توريدها لهيئة الشراء الموحد ، بعدها سيصل معدلات الإنتاج إلى 30 مليون كمامة شهريا.

وتوقف هيئة التنمية الصناعية عن تقديم خدمتها  بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية لفيروس كورونا،مع استمرارها في تقديم الخدمات المتعلقة للمصانع العاملة في القطاع الطبي والغذائي فقط.


1152 إصابة جديدة بـ"كورونا"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

1052 حالة وفاة
وذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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