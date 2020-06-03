"التنمية الصناعية" تكشف مفاجأة بخصوص الكمامات القماش

قال مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن 20 مصنعًا تقدمت بطلبات للهيئة للحصول على تراخيص تصنيع الكمامة القماش، وذلك منذ فتح باب تلقي الطلبات في منتصف شهر مايو الماضي.

ووافقت وزير الصناعة نيفين جامع، على المواصفات القياسية الخاصة بتصنيع الكمامة القماش والصادرة عن هيئة المواصفات والجودة والتى نصت على الشروط والمواصفات التى يجب على مصانع الملابس اتباعها عند تصنيع الكمامة القماش، حتى توفر المنتجات التي سيتم تصنيعها للحماية الكاملة للمواطنين من فيروس كورونا.

وأوضح غازي، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الهيئة تعمل على منح الموافقات اللازمة لتصنيع الكمامة القماش خلال 24 ساعة للمصانع التي تعمل في نشاط الملابس الجاهز، بينما المصانع الذي تتقدم بطلب التصنيع لأول مرة تقوم الهيئة بإجراء المعاينات اللازمة لها ومن ثم إصدار الموافقة.

وتستهدف وزارة الصناعة أن يتم تصنيع تلك الكمامات في المقام الأول من قبل مصانع الملابس الجاهزة، والتى تشهد خسائر فادحة بسبب أزمة كورونا.

وتتوقع وزيرة الصناعة أن يبلغ إجمالي حجم إنتاج مصر من الكمامة القماش نحو 8 مليون كمامة ليتم توريدها لهيئة الشراء الموحد ، بعدها سيصل معدلات الإنتاج إلى 30 مليون كمامة شهريا.

وتوقف هيئة التنمية الصناعية عن تقديم خدمتها بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية لفيروس كورونا،مع استمرارها في تقديم الخدمات المتعلقة للمصانع العاملة في القطاع الطبي والغذائي فقط.