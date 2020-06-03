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البطالة في ألمانيا ترتفع لأعلى مستوى منذ 2015

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في أكبر اقتصاد أوروبي سجل 6.1 بالمائة بنهاية شهر مايو الماضي وهو أعلى مستوي منذ نهاية 2015، مقابل 5.8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 238 ألف شخص في الشهر الماضي ليصل الى 2.813 مليون شخص.

وأما على أساس سنوي ارتفع عدد العاطلين عن العمل خلال الشهر الماضي بمقدار 577 ألف شخص مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وأدى الدعم الحكومي السخي للأجور في ألمانيا إلى منع المزيد من حالات التسريح من العمل، حيث يستفيد أكثر من 7 ملايين شخص من الإعانات الحكومية التي تعوضهم عن ساعات عمل أقل.

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هيئة الاحصاءات البطالة فى ألمانيا ارتفاع البطالة

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