لجنة من محافظة أسوان تتفقد المدينة الشبابية ومستشفيات العزل (صور)

في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واصلت لجنة المحافظة المعنية بالمتابعة الميدانية لليوم الثانى تفقد جاهزية مستشفيات عزل حالات الإصابة بفيروس كورونا طبقًا للتوجيهات الحكومية.

حيث قامت اللجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، علاوة على ممثلى الجهات الأمنية والرقابية بالمرور على مستشفيات الصدر والحميات والمدينة الشبابية والمخازن والصيدليات وغرف عزل المرضى للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المطهرة بالكميات المطلوبة.

وفى نهاية زيارة اللجنة لهذه المواقع الصحية أشادت بالجيش الأبيض من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، وأيضا العاملين الإداريين والفنيين والذين يؤدون رسالتهم وواجبهم الوطنى والإنسانى بكل إخلاص وتفانى لمواجهة إنتشار العدوى والقضاء عليها.

وفى نهاية زيارة اللجنة لهذه المواقع الصحية أشادت بالجيش الأبيض من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، وأيضا العاملين الإداريين والفنيين والذين يؤدون رسالتهم وواجبهم الوطنى والإنسانى بكل إخلاص وتفانى لمواجهة إنتشار العدوى والقضاء عليها.

وأثناء مرور اللجنة تم التشديد على سرعة توفير مخارج شبكات الغاز بكميات تغطى الإحتياجات المستقبلية لتوفير الأوكسجين المطلوب للحالات الحرجة بعد تدخل مديرية الصحة لدى الشركة الموردة وخاصة أن مستشفيات الصدر والحميات تضم حاليًا 34 حالة منها 14 إصابة إيجابية و20 حالة إشتباه وفى إنتظار نتائج التحاليل.

وأثناء مرور اللجنة تم التشديد على سرعة توفير مخارج شبكات الغاز بكميات تغطى الإحتياجات المستقبلية لتوفير الأوكسجين المطلوب للحالات الحرجة بعد تدخل مديرية الصحة لدى الشركة الموردة وخاصة أن مستشفيات الصدر والحميات تضم حاليًا 34 حالة منها 14 إصابة إيجابية و20 حالة إشتباه وفى إنتظار نتائج التحاليل.

وتابعت اللجنة آلية العمل بالمستشفيات أثناء تقديم العلاج المقرر وفقًا للبرتوكول الذى وضعته وزارة الصحة وحسب طبيعة كل حالة مرضية، مع مراعاة الأصابة بأمراض أخرى مزمنة أو نقص المناعة وغيرها من أجل ضمان تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى لمرضى فيروس كورونا، كما تفقدت لجنة المحافظة إجراءات تأمين ومكافحة العدوى داخل المدينة الشبابية والتى تضم حاليًا 84 حالة معظمهم حالاتهم مستقرة بعد إنتهاء فترة العزل الطبى لهم، والبعض منهم إيجابى ويتلقون كورسات العلاج المقررة لهم.

وتابعت اللجنة آلية العمل بالمستشفيات أثناء تقديم العلاج المقرر وفقًا للبرتوكول الذى وضعته وزارة الصحة وحسب طبيعة كل حالة مرضية، مع مراعاة الأصابة بأمراض أخرى مزمنة أو نقص المناعة وغيرها من أجل ضمان تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى لمرضى فيروس كورونا، كما تفقدت لجنة المحافظة إجراءات تأمين ومكافحة العدوى داخل المدينة الشبابية والتى تضم حاليًا 84 حالة معظمهم حالاتهم مستقرة بعد إنتهاء فترة العزل الطبى لهم، والبعض منهم إيجابى ويتلقون كورسات العلاج المقررة لهم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.





وكشف عن تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.



