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صحيفة: عادت الحياة إلى طبيعتها في الإمارات ولم توقفها أزمة كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأربعاء، إن الحياة عادت إلى طبيعتها ولم توقف أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" عزم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة على الاستمرار في التحدي والبناء والتنمية، و تستهل الإمارات المرحلة المقبلة بعزيمة أقوى وأكثر ابتكاراً، اعتمادا على رؤية مستقبلية طموحة ومنظومة فاعلة ومتفوقة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، مكنتها من مواجهة الأزمة بفاعلية.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: ها نحن نرى دبي تمضي بثقة لاستكمال مسيرتها التنموية الرائدة والحفاظ على مكانتها في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، لتظل قبلة العالم السياحية وهمزة الوصل بين كل أرجائه ومركزه الاقتصادي النابض، وتحلق دبي مجدداً وتبعث رسائل أمل وثقة وتفاؤل إلى العالم، عقب نجاحها في اجتياز الأزمة، لتواصل بعزم وإرادة مسار التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبعد أن قدمت للعالم نموذجا رائدا في المرونة والكفاءة في التعاطي مع الأزمات لتستأنف مسيرة التألق والإنجازات.

وأشارت إلى أن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أكد ذلك في اجتماع المجلس التنفيذي بقوله: "منحتنا هذه التجربة دفعة قوية للأمام لنواصل مسيرة الإنجازات، لتكون دبي المدينة الأفضل في مختلف القطاعات الحيوية، وتنطلق بقوة وتنافسية في المرحلة الجديدة، واليوم نحلق عاليا ونحن واثقون بإمكانياتنا بعد أن قدمنا تجربة متميزة في استمرارية العمل والإنتاجية ومواجهة التحديات والانتصار على الأزمات".

واختتمت افتتاحيتها قائلة: إن "مواجهة التحديات، والتعامل بمرونة وتخطيط دقيق واستباقية مع الأزمات، ليسا بمسألة جديدة على دبي، بفضل حكمة قائدها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  ورؤيته الثاقبة، وبالعزم والإصرار تقدم دبي للعالم نموذجا رائدا في المرونة ومواجهة التحديات والأزمات".

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