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"الصحة": تسجيل 2171 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 91182 حالة، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 68159، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 579 حالة، وتم تسجيل 30 حالة وفاة، و2369 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة دليلًا للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا، بهدف عرض طرق الوقاية والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات، وتناول الدليل الذي نشرته الوزارة بعدة لغات عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، نصائح مهمة لكبار السن ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والأوعية الدموية.

وشملت نصائح وزارة الصحة ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى، ومرضى السرطان، والحوامل، والمرضعات، وضِعاف المناعة المصابين بالسمنة الشديدة؛ وذلك لتعريفهم بالتعامل مع الأعراض، كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية وآلية التواصل مع مركز 937، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.

كما تضمن الدليل نصائح خاصة لكبار السن ومرضى السكري والضغط ومرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرضى السرطان وكذلك الحوامل والمرضعات، وتطرق الدليل أيضًا إلى أبرز الأسئلة الشائعة والإجابة عنها، واحتوى أيضًا على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الصحة وآلية الاستفادة منها.

وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع من أبرزها البقاء في المنزل، وتجنب لمس الحيوانات، واستمرار تناول الأدوية، والاهتمام أكثر بالنظافة، والحرص على مواصلة النشاط البدني، ولبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، وترك مسافة آمنة، وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم، وتجنب التجمعات وغيرها.

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