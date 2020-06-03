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إخلاء سبيل 40 مواطنًا لعدم ارتدائهم الكمامات في المواصلات العامة بالإسكندرية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أخلت نيابة المنتزة شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سبيل 40 مواطن من الذين تم إلقاء القبض عليهم في المواصلات والمنشآت لعدم ارتدائها الكمامة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووجهت النيابة للمواطنين المُخلى سبيلهم، بضمان محال إقامتهم بعد تحرير محاضر لهم بعد أفهامهم بتقديمهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ وسجل اول محضر برقم  1538 لسنة 2020.

وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حذرت العاملين والمواطنين من مغبة عدم ارتداء القمامة الواقية، خاصة عند التردد على جميع الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والخاصة، والبنوك، وأثناء استقلال جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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