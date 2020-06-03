أبوظبي.. مستشفى تتعاون مع فريق طبي أمريكي لعلاج الحالات الحرجة لكورونا

تعمل أحد مراكز الرعاية الصحية التابعة لشبكة مبادلة وتدعى مستشفى "كليفلاند كلينك" أبوظبي، على التعاون مع مستشفى "كليفلاند كلينيك" في الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"وذلك في إطار تبادل عالمي للمعرفة.





هذا ووصل إلى مدينة أبوظبي فريق مكون من 40 متخصصًا قادمًا من أمريكا، واحتوى الفريق على أطباء ومتخصصين وممرضات في مجال الرعاية الصحية، لقضاء ستة أسابيع مع الفريق متعدد التخصصات في كليفلاند كلينك أبوظبي.





و وسيشارك مقدمو الرعاية الصحية أيضًا بعضًا من أهم الدروس المستفادة من التعامل مع هذه الجائحة في الولايات المتحدة إلى جانب تقديم الرعاية للمرضى ذوي الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تلقي تحديثات حول التقدم الملحوظ في الفحص والعلاج الذي يجري تقديمه في دولة الإمارات.





وقال الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي الدكتور راكيش سوري: إن هذه الأزمة الصحية الدولية تتطلب جهدًا تعاونيًا لمشاركة أفضل الممارسات وإيجاد العلاجات الأكثر فعالية لمرضى فيروس كورونا، ونحن فخورون بالعمل مع خبراء في دائرة الصحة - أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وشركة مبادلة في التصدي لهذه الجائحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن ممتنون لتمكننا من مشاركة بعض من أهم الدروس المستفادة مع الزملاء من شبكة كليفلاند كلينك العالمية.





ومن الجدير بالذكر أن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي قد تم تصنيفها كمستشفى من المستوى الثالث من قبل دائرة الصحة - أبوظبي لرعاية المرضى، الذين يعانون من أشد الأعراض حدة.





وقال رئيس هيئة الأطباء لدى كليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة هيرب ويديمان: إنني أريد أن أشكر هؤلاء الأطباء الرائعين، الذين يرغبون في عبور المحيطات لمساعدة الناس، ومن خلال التعاون الوثيق سوف تتمكن المستشفيات في مختلف أنحاء العالم من فهم هذا المرض على نحو أفضل والتوصل إلى أنجع السبل لعلاجه، ونحن ممتنون لحكومة وشعب أبوظبي على ترحيبهم واستعدادهم لمشاركة أفكارهم ورؤاهم معنا.



