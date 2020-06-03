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البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع في مستهل التعاملات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:03 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار التفاؤل حول انتعاش اقتصادي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا وسط اضطرابات مدنية مستمرة بالبلاد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 164.23 نقطة، أي ما يعادل 0.64 بالمئة، إلى 25906.88 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 18.08 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 3098.90 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 43.49 نقطة، أو 0.45 بالمئة، إلى 9651.86 نقطة.

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