رحلة الخلاف.. تركي آل الشيخ يُطمئن "ميدو" على مستقبل قائد الأهلي

تصدر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، "ترند" محرك البحث جوجل، عقب قبول النادي الأهلي استقالته، واتخاذ العديد من القرارات الهامة بشأن لهدايا التي قدمها للنادي.





أزمة تركي آل الشيخ





واشتعلت الأزمة بين تركي آل الشيخ والنادي الأهلي مجددًا، عقب تأخر الأخير في إرسال البطاقة التعريفية بشأن مباراة اعتزال قائد النادي الأهلي حسام عاشور، الذي خرج مؤكدًا قبوله الاعتزال داخل جدران المارد الأحمر.





خلاف تركي آل الشيخ والأهلي





وتجدد الخلاف بين تركي آل الشيخ مع الأهلي بسبب مباراة اعتزال عاشور والتي أكد الأخير عن أن المستشار سيتحملها كاملةً وأشار إلى أنه رجع لإدارة فريقه مجددا قبل الحديث مع أبو ناصر.





هجوم تركي آل الشيخ





ونشر تركي آل الشيخ "بوستات" على حسابه الشخصي على موقع التواثل الاجتماعي "فيس بوك" مهاجمًا إدارة الأهلي، ليرد محمد سراج الدين عضو الأهلي على المستشار السعودي وتشتعل الأزمة.





قبول استقالة تركي آل الشيخ





واجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي عبر تقنية "الاتصال المرئي" من اجل الرد على ما نشره تركي آل الشيخ والخروج بمجموعة قرارات هامة، بشأن كافة الأطراف من أجل تهدئة الجماهير الأهلاوية الغاضبة.





رد هدايا تركي آل الشيخ





وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي قبول استقالة تركي آل الشيخ وحذفه من العضوية الشرفية بالنادي، ورد كافة الهداية التي قدمها للنادي وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة لكونها أصبحت ملكية عامة.





تركي آل الشيخ وعاشور





إلغاء المزايا التي أعطاها النادي الأهلي للاعبه حسام عاشور بعد خرقه قواعد النادي، والخروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن تفاصيل بشأن تركي آل الشيخ ولاسيما أنها كانت لاتزال محل الدراسة ونزع شارة القيادة.





سراج وتركي آل الشيخ





ولفت النادي الأهلي نظر عضو مجلس الإدارة محمد سراج الدين لرده على تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي على "فيس بوك" وهو ما لم يعتاد عليه المسئولين في النادي الأهلي، مع مراعاة أنه رد بصفته الشخصية.





ميدو وتركي آل الشيخ





ومن جانبه، قال أحمد حسام ميدو إن المشكلة التي بين تركي آل الشيخ والأهلي الخاسر الوحيد فيها هو اللاعب حسام عاشور متمنيًا انضمامه لصفوف نادي الزمالك في حال قدرته على مواصلة اللعب.





تركي آل الشيخ يطمئن ميدو وعاشور





ورد تركي آل الشيخ على أحمد حسام ميدو، بمنشور له على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" كتب فبه: "صباح الفل، حبيبي ميدو أنت تعرفني، ولا تقلق على حسام عاشور"، في رسالة مطمئنة للاعب عاشور ولمحبيه.



