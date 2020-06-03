Advertisements

بولندا تحدد موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
اختارت السلطات في بولندا يوم 28 يونيو، اليوم الأربعاء، موعدًا جديدًا لانتخابات رئاسية ألغيت الشهر الماضي وسط جائحة فيروس كورونا المستجد مما مهد الطريق لحملة قصيرة يمكن أن تضعف الحكومة القومية في البلاد.

وقالت الزبيتا ويتيك، رئيسة مجلس النواب، في خطاب متلفز أعلن عن الجدول الجديد: "أود كثيرا إذا استطعنا أخيرًا اختيار رئيس الدولة. إنها مسألة ... دولة بولندية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأدخل التخطيط للانتخابات بولندا في حالة من الاضطراب السياسي بعد أن ألغى حزب العدالة والقانون الحاكم فجأة ذلك قبل أربعة أيام من موعد 10 مايو الأصلي.

بالنسبة للحزب الحاكم، فإن الانتخابات أمر حيوي لترسيخ قبضتها على السلطة وإحراز مزيد من التقدم في جدول أعمالها المحافظ. المرشح الحالي أندريه دودا، وهو حليف للحزب الحاكم، وهو المرشح الأول، على الرغم من أن تقدمه تقلص في الأيام الأخيرة وسط علامات الانكماش الاقتصادي بسبب تفشي الفيروس.

بالنسبة لرئيس بلدية وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، مرشح حزب المعارضة الرئيسي من يمين الوسط والمنافسة الوحيدة التي لم يتم إدخالها للتصويت في 10 مايو، ينطلق الإعلان سباقًا لجمع 100,000 توقيع مطلوب للالتزام بالموعد النهائي في 10 يونيو.

وقال "ترزاسكوفسكي": "لقد انتظرنا هذا اليوم وأخيرًا يمكننا البدء في طريق التغيير، لأن بولندا بحاجة إلى التغيير، رئيس قوي سيراقب عن كثب أولئك الذين في السلطة".

واجه "دودا" اتهامات في الماضي بعدم رغبته في مواجهة الحزب الحاكم وزعيمها جاروسلاف كاتشينسكي.

تتمتع حزب العدالة والقانون الحاكم بأغلبية هشة في البرلمان وتحتاج إلى الرئيس لختم أجندته التشريعية، لا سيما إصلاحات العدالة التي قال الاتحاد الأوروبي إنها تقوض الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 15 ساعة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. باريس سان جيرمان يضع شرطا مستحيلا أمام برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ 38 دقيقة

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

منبوذ برشلونة على أعتاب الدوري الإيطالي

منذ 40 دقيقة

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين