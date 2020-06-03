بولندا تحدد موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية

اختارت السلطات في بولندا يوم 28 يونيو، اليوم الأربعاء، موعدًا جديدًا لانتخابات رئاسية ألغيت الشهر الماضي وسط جائحة فيروس كورونا المستجد مما مهد الطريق لحملة قصيرة يمكن أن تضعف الحكومة القومية في البلاد.





وقالت الزبيتا ويتيك، رئيسة مجلس النواب، في خطاب متلفز أعلن عن الجدول الجديد: "أود كثيرا إذا استطعنا أخيرًا اختيار رئيس الدولة. إنها مسألة ... دولة بولندية"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأدخل التخطيط للانتخابات بولندا في حالة من الاضطراب السياسي بعد أن ألغى حزب العدالة والقانون الحاكم فجأة ذلك قبل أربعة أيام من موعد 10 مايو الأصلي.





بالنسبة للحزب الحاكم، فإن الانتخابات أمر حيوي لترسيخ قبضتها على السلطة وإحراز مزيد من التقدم في جدول أعمالها المحافظ. المرشح الحالي أندريه دودا، وهو حليف للحزب الحاكم، وهو المرشح الأول، على الرغم من أن تقدمه تقلص في الأيام الأخيرة وسط علامات الانكماش الاقتصادي بسبب تفشي الفيروس.





بالنسبة لرئيس بلدية وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، مرشح حزب المعارضة الرئيسي من يمين الوسط والمنافسة الوحيدة التي لم يتم إدخالها للتصويت في 10 مايو، ينطلق الإعلان سباقًا لجمع 100,000 توقيع مطلوب للالتزام بالموعد النهائي في 10 يونيو.





وقال "ترزاسكوفسكي": "لقد انتظرنا هذا اليوم وأخيرًا يمكننا البدء في طريق التغيير، لأن بولندا بحاجة إلى التغيير، رئيس قوي سيراقب عن كثب أولئك الذين في السلطة".





واجه "دودا" اتهامات في الماضي بعدم رغبته في مواجهة الحزب الحاكم وزعيمها جاروسلاف كاتشينسكي.



