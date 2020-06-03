أسامة كمال يناقش عودة الدوري وأبرز مشاكل الثانوية العامة (فيديو)

تسأل الإعلامي أسامة كمال، حلقته اليوم من برنامج "مع أسامة كمال" عن حالة الشد والجذب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة والشهادات الجامعية ومشجعي كورة القدم بشأن عودة الدوري قائلا: "لا عايز أبدأ من سؤال، ليه كل حاجة في مصر خناقة؟ ليه كل موضوع فيه طرفين متناحرين؟ لو ايديتكم أمثلة هبقى بضيع وقتكم لأن كل واحد عارف بدل المثال 20، فنسأل نفسنا وخصوصاً في خلاف الرأي مع الحكومة ".

وأضاف "هل احنا سايقين فيها؟ وللا الحكومة متعنتة؟ ونسأل الحكومة، هل انتي مش شايفة إن اشراك الناس في القرارات، وخصوصاً القرارات اللي بيتم التجهيز ليها في وقت مش قليل، ناخد الرأي، نستطلع، نفتح حوار بشكل من الأشكال.. مش بتكلم في القرارات العاجلة، لأ القرارات المستريحة في الوقت".

وعلق علي تصريحات المتضاربة بخصوص عودة الدوري المصري قائلا: " التواصل بين اصحاب اللعبة كلهم لازم يحصل ويتوافقوا ويرفعوا رأيهم للدولة اللي في النهاية هتقول في كورة أو مافيش، بس كدة".

وعن امتحانات الثانوية والشهادات الجامعية معلقاً لو امتحانات الثانوية اتلغت، هل معقول الولاد يدخلوا الجامعة بناءاً على بحث أو امتحان أون لاين؟ أكيد لأ، لأن في الامتحانات اللي ما تأثرش الولاد ماعملوش البحث ولا الامتحان اون لاين، المامهات هم اللي عملوا وأرجوك ماتقوليش ما حصلش عشان هو حصل، في كل أنواع المدارس، العادي والهاي لايف، الا من رحم ربي وسمعتوا موضوع مامة منى طلعت الأولى ومامة رشا التانية ومامة يوسف التالتة والكلام دة".

"هل قلنا اللي عنده اقتراح عشان السنة ماتضيعش ع الولاد والامتحان يبقى عادل للكل فندرسه وناخد بيه؟ ولا حد طلع بحل معقول وولا حد طلب الحل وولا حد اتشاور لكن الكل اتخانق مع الكل..".

وأضاف:د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي متوقع أننا نسجل 30 ألف حالة بكرة أو بعده، و 40 ألف حالة من يوم 10 لـ 13 يونيو ونوه لأن السبب هو أجازة العيد، طب والامتحانات يا معالي الوزير؟

وأضاف "وزارتين التعليم اكيد بيعملوا الصالح العام وأكيد مش متعنتين، والطلبة أكيد خايفين ومش مطنشين، بس أكيد في حتة يتقابلوا حواليها، زي مثلاً هتتعمل أماكن مغطاة في مساحات واسعة وفيه مسموحات ما كانتش موجودة وممنوعات كانت مسموحة".

ويسعي الإعلامي أسامة كمال، من خلال برنامجه فرز العديد من الأخبار بعيداً التهويل والتهوين لتضع المشاهد والمتابع في اطار صورة واقعية وحقيقية، ويذاع البرنامج يومي الأحد والأربعاء الساعة 12.30 ظهراً.