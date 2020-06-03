حتى لا تصاب بعدوى كورونا.. الطرق الآمنة للتخلص من الكمامة

في ظل شروع منعدمي الضمير، المستغلين للأزمات، بإعادة تدوير الكمامة وبيعها مرة أخرى، على الأرصفة، فهناك طرق للتخلص الآمن من نفايات الكمامة، بغسلها بالماء والصابون وتقطيعها ثم وضعها في كيس مع المخلفات المنزلية، حتى لا تصاب بعدوى فيروس كورونا(كوفيد 19).





إعادة تدوير الكمامة

شواهد عديدة، أظهرتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، فبمجرد فرض ارتداء الكمامة وجعلها إجبارية في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء اللعين، ظهر منعدمي الضمير الذين يقومون بإعادة تدويرها واستغلالها بشكل أو بآخر، في بيعها على الأرصفة في عدد من الميادين





غسل الكمامة بالماء والصابون

ولتفادي تلك الأزمة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، أن الأسلوب الآمن للتخلص من الكمامة والجوانتي بالمنازل، بغسلهم بالماء والصابون من 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهم، ثم تقطيع الجوانتي والكمامة لمنع إعادة الاستخدام، وأخيرًا وضع الجوانتيات والكمامات بعد تقطيعها في كيس ويتم إيداعه مع المخلفات المنزلية.





تعقيم المخلفات الطبية

وضمن الطرق الآمنة للتخلص من الكمامة، أشار محمد معتمد معاون وزيرة البيئة، إلى التخلص من المخلفات الطبية في حقائب مستقلة عن الحقائب الخاصة بالمخلفات الأخرى بجانب ضرورة تعقيمها لمنع انتشار عدوى كورونا.





الاستخدام مرة واحدة

وحتى لا تكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا، عليك استخدام الكمامة مرة واحدة فقط، وتجنب غسلها وإعادة استخدامها مرة أخرى، مع ضرورة خلعها عند تعرضهما للبلل.





تقطيع الكمامة

ويفضل عند خلع الكمامة، تطهيرها باستخدام الكحول الطبي، ثم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة باستخدام المقص، لضمان عدم استخدامها مرة أخرى، ووضعها في كيس بلاستيك.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



