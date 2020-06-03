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تراجع مفاجئ لأسعار النفط.. والبرميل يفقد مستوي الـ 40 دولار

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
 تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن لامست أعلى مستوى منذ مارس متخطية 40 دولارا للبرميل إذ تعرضت لضغط جراء شكوك بشأن عقد اجتماع مبكر لأوبك وحلفائها لتمديد تخفيضات الإنتاج القائمة.

وقالت مصادر إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات ولكن قد لا يُعقد اجتماع يوم الخميس. وانخفض النفط في وقت سابق بعدما قالت بلومبرج إن اجتماع يوم الخميس محل شك.


ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 73 سنتا أو 1.8 بالمئة إلى 38.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1150 بتوقيت جرينتش. وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس آذار.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا ما يعادل 2.2 بالمئة إلى 36.02 دولار للبرميل.

وارتفع النفط في وقت سابق يوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 483 ألف برميل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الإمدادات الحكومي الرسمي في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة وزاد برنت لأكثر من مثليه بعد أن نزل لأقل مستوى في 21 شهرا ليقل عن 16 دولارا للبرميل بينما تحول سعر الخام الأمريكي سلبا.


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