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الخطيب يأمر بتوفير كل سبل الدعم لأسرة أحمد فتحي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:17 م
فتحي
فتحي
محمد الصو
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على دعم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد إصابة زوجته وابنتيه بفيروس كورونا المستجد.

ووجه الخطيب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتوفير الدعم المطلوب للاعب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بعد أن اطمأن الخطيب على سلبية العينة التي أجراها أحمد فتحي بعد إصابة عائلته.

وأعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت زوجة نجم الأهلي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبة المتابعين بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها، حيث كتبت قائلة: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

وكان أحمد فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي، والتوقيع لصفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل مكتفيًا بما قدمه للمارد الأحمر بالسنوات الماضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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محمود الخطيب فيروس كورونا زوجة أحمد فتحي الخطيب الأهلي

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