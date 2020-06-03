وزير الثقافة تطلق سلسلة أفلام ذاكرة الإبداع على اليوتيوب

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، سلسلة أفلام تسجيلية بعنوان ذاكرة الإبداع تعرض ضمن فعاليات المبادرة الالكترونية "الثقافة بين ايديك" التى تبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وتبدأ فى التاسعة مساء الأربعاء 3 يونيو بفيلم فارس الظل والنور الذى يستعرض ملامح المشوار الفنى لمدير التصوير السينمائى رمسيس مرزوق واهم أعماله والمحطات الرئيسية فى تاريخه الابداعى .

قالت عبد الدايم إن سلسلة أفلام ذاكرة الابداع تضم مجموعة من الأعمال التسجيلية والوثائقية التى تتناول سيرة علامات الفكر والفن والادب ، وأضافت انها تهدف الى تعريف الاجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصرى ، مؤكدة استمرار خطوات تطوير المجتمع ونشر الوعى من خلال الأدوات المتنوعة للقوى الناعمة .

يسبق الفيلم فى الثامنة والنصف مساء محاضرة من برنامج ورشة ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل .