Advertisements

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:49 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني التبرع بالأموال والهدايا التي سترد إليه من النادي الأهلي إلى صندوق تحيا مصر.

آل الشيخ كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"البوست الاخير في هذا الموضوع ... محبتي وأي عربي لاحدود لها لمصر ... مصر بلدي الثاني ... التي لها و لقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة في قلبي".

وأضاف :"وكنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير ... الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد".

وتابع : "ولكن حدث الذي حدث ... ومن هذا المنطلق قررت أنهو بعد حصر ألاموال والهدايا العينيه المقدمه واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ أن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبه في صندوق تحيا مصر  لما لمصر ولقائدها الكبير من معزه وحب وتقدير".

وأتم :"عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلنا أيد وحده في المره قبل المره".

أخبار تهمك

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 14 ساعة

منبوذ برشلونة على أعتاب الدوري الإيطالي

منذ 35 دقيقة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ 33 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 15 ساعة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ ساعتين و 41 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باريس سان جيرمان يضع شرطا مستحيلا أمام برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين