تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني التبرع بالأموال والهدايا التي سترد إليه من النادي الأهلي إلى صندوق تحيا مصر.





آل الشيخ كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"البوست الاخير في هذا الموضوع ... محبتي وأي عربي لاحدود لها لمصر ... مصر بلدي الثاني ... التي لها و لقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة في قلبي".





وأضاف :"وكنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير ... الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد".





وتابع : "ولكن حدث الذي حدث ... ومن هذا المنطلق قررت أنهو بعد حصر ألاموال والهدايا العينيه المقدمه واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ أن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبه في صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزه وحب وتقدير".





وأتم :"عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلنا أيد وحده في المره قبل المره".