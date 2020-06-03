النيابة الإدارية تنشئ وحدة الرعاية الإنسانية لدعم أسر أعضائها

في لفتة إنسانية من هيئة النيابة الإدارية، وحرصا منها علي استمرار الصلات الإنسانية بين أعضاء النيابة وبعضهم، قررت الهيئة إنشاء وحدة للرعاية الإنسانية، أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء وحدة الرعاية الإنسانية بالنيابة الإدارية وتتبع مكتب رئيس الهيئة.





وذكر المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المستشار "المنشاوي" كلف المستشار وليد الجارحي مديرا للوحدة، وبعضوية الأستاذ مصطفى الشربيني - رئيس النيابة.





وحدد "المنشاوي" اختصاصات الوحدة بالآتي:





1 ) متابعة حالة السيدات والسادة الأعضاء وموظفي النيابة المرضى بالمستشفيات.





2 ) تقديم الدعم النفسي والمعنوي للسيدات والسادة الأعضاء المحجوزين بالمستشفيات.





3 ) متابعة السيدات والسادة الأعضاء الذين اكتمل عطائهم وأسر المتوفين.





4 ) تفعيل سبل التواصل بين الوحدة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الأعضاء الجهات

والهيئات القضائية وأجهزة وزارة الصحة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستفادة

من تلك الخدمات.





5 ) يكون لهذه الوحدة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات

اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها وذلك تحت إشراف رئيس الهيئة.





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