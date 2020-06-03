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النيابة الإدارية تنشئ وحدة الرعاية الإنسانية لدعم أسر أعضائها
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:47 م
هدير حمزة
في لفتة إنسانية من هيئة النيابة الإدارية، وحرصا منها علي استمرار الصلات الإنسانية بين أعضاء النيابة وبعضهم، قررت الهيئة إنشاء وحدة للرعاية الإنسانية، أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء وحدة الرعاية الإنسانية بالنيابة الإدارية وتتبع مكتب رئيس الهيئة.
وذكر المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المستشار "المنشاوي" كلف المستشار وليد الجارحي مديرا للوحدة، وبعضوية الأستاذ مصطفى الشربيني - رئيس النيابة.
وحدد "المنشاوي" اختصاصات الوحدة بالآتي:
1 ) متابعة حالة السيدات والسادة الأعضاء وموظفي النيابة المرضى بالمستشفيات.
2 ) تقديم الدعم النفسي والمعنوي للسيدات والسادة الأعضاء المحجوزين بالمستشفيات.
3 ) متابعة السيدات والسادة الأعضاء الذين اكتمل عطائهم وأسر المتوفين.
4 ) تفعيل سبل التواصل بين الوحدة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الأعضاء الجهات
والهيئات القضائية وأجهزة وزارة الصحة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستفادة
من تلك الخدمات.
5 ) يكون لهذه الوحدة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات
اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها وذلك تحت إشراف رئيس الهيئة.
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وفي سياق متصل، نتيجة لتميزهن وتفانيهم في العمل، ولتقدير دورهم البارز في العمل القضائي، انتقى رئيس هيئة النيابة الإدارية 5 من مستشارات النيابة وقرر تقليدهن مديرات للعديد من فروع النيابة.
وأصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا، صباح اليوم الأربعاء، بتعيين خمس من السيدات المستشارات بالنيابة الإدارية مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط.
وجاء بالقرار تعيين كل من: المستشارة انتصار محمد أحمد فرج، مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد، مديرا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة.
وتعيين المستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر، مديرا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط وتعيين المستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.
وأشاد المستشار عصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها اجمالا، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.
وأكد "المنشاوي" على تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.
كما وجه "المنشاوي" علي مراعاة سرعة انجاز التحقيقات في القضايا والاهتمام بشكاوى المواطنين والالتزام التام بالقيم والتقاليد القضائية ومن الجدير بالذكر أن تعيين المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول، يعد سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة من السيدات المستشارات على مستوى النيابات الإدارية بمحافظات الصعيد.
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