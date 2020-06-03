Advertisements

النيابة الإدارية تنشئ وحدة الرعاية الإنسانية لدعم أسر أعضائها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:47 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
في لفتة إنسانية من هيئة النيابة الإدارية، وحرصا منها علي استمرار الصلات الإنسانية بين أعضاء النيابة وبعضهم، قررت الهيئة إنشاء وحدة للرعاية الإنسانية، أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء وحدة الرعاية الإنسانية بالنيابة الإدارية وتتبع مكتب رئيس الهيئة.

وذكر المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المستشار "المنشاوي" كلف المستشار وليد الجارحي مديرا للوحدة، وبعضوية الأستاذ مصطفى الشربيني - رئيس النيابة.

وحدد "المنشاوي" اختصاصات الوحدة بالآتي:

1 ) متابعة حالة السيدات والسادة الأعضاء وموظفي النيابة المرضى بالمستشفيات.

2 ) تقديم الدعم النفسي والمعنوي للسيدات والسادة الأعضاء المحجوزين بالمستشفيات.

3 ) متابعة السيدات والسادة الأعضاء الذين اكتمل عطائهم وأسر المتوفين.

4 ) تفعيل سبل التواصل بين الوحدة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الأعضاء الجهات
والهيئات القضائية وأجهزة وزارة الصحة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستفادة
من تلك الخدمات.

5 ) يكون لهذه الوحدة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات
اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها وذلك تحت إشراف رئيس الهيئة.

اقرأ أيضا...

وفي سياق متصل، نتيجة لتميزهن وتفانيهم في العمل، ولتقدير دورهم البارز في العمل القضائي، انتقى رئيس هيئة النيابة الإدارية 5 من مستشارات النيابة وقرر تقليدهن مديرات للعديد من فروع النيابة.

وأصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا، صباح اليوم الأربعاء، بتعيين خمس من السيدات المستشارات بالنيابة الإدارية مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط.

وجاء بالقرار تعيين كل من: المستشارة انتصار محمد أحمد فرج، مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد، مديرا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة.

وتعيين المستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر، مديرا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط وتعيين المستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.

وأشاد المستشار عصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها اجمالا، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.

وأكد "المنشاوي" على تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

كما وجه "المنشاوي" علي مراعاة سرعة انجاز التحقيقات في القضايا والاهتمام بشكاوى المواطنين والالتزام التام بالقيم والتقاليد القضائية ومن الجدير بالذكر أن تعيين المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول، يعد سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة من السيدات المستشارات على مستوى النيابات الإدارية بمحافظات الصعيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النيابة الإدارية المرضى الرعاية الإنسانية اعضاء النيابة

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ ساعتين و 45 دقيقة

منبوذ برشلونة على أعتاب الدوري الإيطالي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. باريس سان جيرمان يضع شرطا مستحيلا أمام برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس "النيابة الإدارية": دعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية يحقق العدالة ويكافح الفساد

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة المحامين العموم بعد اعتمادها من "الأعلى للقضاء"

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد عدد من نيابات القاهرة

هي الأكبر.. النيابة الإدارية ترقى 4476 موظفا بمختلف المستويات الوظيفية

رئيس "النيابة الإدارية" يفتتح فرع المكتب الفني والدعاوى التأديبية بالمنصورة

رئيس النيابة الإدارية يفتتح ندوة مواجهة الفساد "صور"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين