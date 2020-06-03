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كارول سماحة تستعد لإطلاق أغنية جديدة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:06 م
كارول سماحة
كارول سماحة
الفجر الفني
تستعد النجمة كارول سماحة، لإطلاق أغنية جديدة من خلال تعاونها الأول مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، حيث تعاقدت مع الشركة على إنتاج عمل غنائى كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي، من حيث الصوت والإخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية.

وتضع حاليًا النجمة كارول سماحة، اللمسات النهائية لتصوير الأغنية والتى من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن سلسلة الأعمال الفنية المتميزة التي تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لإصدارها لمجموعة من نجوم ونجمات الأغنية العربية.

في سياق آخر تحدثت سماحة مؤخرًاع مشاركتها في أوبريت "إنت أقوى" إلى جانب كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وقالت كارول في اتصال هاتفي ببرنامج "إنسايدر بالعربي"، إنها تشارك لأوّل مرة في عمل فني جماعي وذلك رغم أنه عرض عليها سابقًا العديد من المشاريع المماثلة لكنها لم تكن تلامس قلبها.

وتابعت: "هالمرة لما حاكيني دكتور مدحت العدل وطبعًا هو كاتب كبير بمصر، شدني كتير الموضوع، شدتني الفكرة خاصةً أن ريعها رايح لمعالجة مرضى الكورونا".

وتحدثت كارول سماحة عن الفنانين الذين شاركوا معها في الأوبيريت وقالت: "أكيد بتشرف إن يكون في أسماء فنانين بالعالم العربي كتير محبوبين وهالأسماء وهالأصوات مش مستهلكة والناس بتحبها وبتصدقها".

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