ألمانيا تحظر صور جوازات السفر الرقمية

أعلنت السلطات في ألمانيا، أنها ستحظر "تحويل" صور جواز السفر، حيث يتم دمج صور شخصين رقميًا، مما يجعل من الممكن تعيين هويات متعددة لوثيقة واحدة.





وقال المتحدث ستيفن سايبرت: "دعمت الحكومة، اليوم الأربعاء، قانونًا يطلب من الأشخاص سواء التقاط صورهم في مكتب جوازات السفر أو، إذا كانوا يستخدمون مصورًا، قدموها في شكل رقمي عبر اتصال آمن"، كما أوردت وكالة "رويترز".





يمكن للتحويل أن يخدع الذكاء الاصطناعي المستخدم في مراقبة جوازات السفر إلى "التعرف" على الأفراد المختلفين.





لقد وجد الباحثون في معهد فراونهوفر لرسومات الكمبيوتر، أنه من الممكن تحويل صور وجوه أشخاص مختلفين لا علاقة لهم.





درجة معينة من التشابه كافية، مثل محاذاة العينين. ووجد الباحثون أن هذا التلاعب بالصور يكون عادة غير مرئي للعين البشرية.





وقررت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، رفع قيود السفر مع أوروبا اعتبارا من 15 يونيو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.





وقد سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، 39 حالة وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماصية، لترتفع الحصبلة إلى 8489 وفاة و181196 إصابة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.





وكشفت السلطات الصحية الألمانية، أن معدلات تفشي الوباء أبدت استقرارا مقارنة مع اليوم السابق عندما تم تسجيل 39 وفاة و741 إصابة.





وتمثل هذه الأرقام تراجعا ملموسا للوفيات مع ارتفاع حاد للإصابات مقارنة مع حصيلة الأربعاء، التي تضمنت 62 حالة وفاة و353 إصابة بالفيروس، حسب بيانات المعهد.